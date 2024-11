Milano, apre le porte il nuovo incubatore di startup targato Autogrill

(Adnkronos) – F&B Innovation Hub è il nuovo acceleratore di imprese per il mondo Food & Beverage autostradale realizzato da Avolta Next e dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la competitività dei servizi del settore. Numerosi i progetti presentati, come Hoooly!, un cestino intelligente che, grazie all’unione tra robotica e intelligenza artificiale separa automaticamente i rifiuti e offre analisi dettagliate per migliorare l’efficienza e la sostenibilità. C’è Simply Sfa che, con i suoi kit dedicati, conduce test personalizzati in grado di analizzare aspetti come gusto, odore e presentazione visiva dei prodotti. Le preferenze e le percezioni dei consumatori aiutano così a ottimizzare ricette, processi di produzione, scelta degli ingredienti e valutazione di nuovi prodotti, fornitori e materie prime. O Loquis, un’ app gratuita e disponibile in 7 lingue, che connette le persone con i territori e la loro cultura, promuovendo un nuovo modo di viaggiare, più consapevole e sostenibile.

“Ogni grande idea ha bisogno di un ambiente favorevole per crescere e l’Innovation Hub di Milano è il luogo dove il settore del travel retail può contaminarsi e incontrare progetti che guardano al futuro, grazie al contributo delle startup innovative” ha affermato Alessandro Benetton, presidente di Edizione e presidente onorario di Avolta. “Innovazione, giovani e sostenibilità – ha aggiunto – sono le direttrici strategiche del nostro Gruppo e sono per questo felice nel constatare come l’esperienza dell’Innovation Hub di Aeroporti di Roma abbia ispirato Avolta nell’avviare una progettualità analoga in un altro settore, a testimonianza di un dna che vogliamo continuare a diffondere per creare nuovi campioni globali”.

Le cinque startup che hanno superato la selezione di una prima ‘call for ideas’, lanciata a dicembre 2023 e che ha visto più di 100 richieste provenienti da 4 continenti, sono state insediate nel nuovo polo di 220 metri quadri realizzato ad Assago, in provincia di Milano, all’interno dello storico headquarter di Autogrill, leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria community che, in uno spirito di collaborazione e ispirazione, svilupperà i progetti, a stretto contatto con esperti del settore, su tre principali ambiti: esperienza del consumatore, operations and employee experience e sostenibilità.

Sono cinque le startup entrate a far parte della community di Avolta Next F&B Hub Milano. Ganiga Innovation, produttori del cestino intelligente Hooly. Georadio srl che ha realizzato Loquis, prima piattaforma gratuita di Travel Podcast che racconta le storie legate ai luoghi di tutto il mondo. I podcast sono geolocalizzati, suddivisi in canali creati da editori, istituzioni, esperti, e organizzati in categorie per favorire la migliore esperienza di navigazione e ricerca sulla base di posizione e interessi. Plastiz, impegnata a combattere l’emergenza dei rifiuti di plastica, Plastiz si dedica al riciclo degli scarti per creare superfici estetiche e funzionali. Utilizza processi di termoformatura, trasformando grandi quantità di materiale plastico in pannelli su misura, ideali per il design d’interni. Sensei è invece il principale fornitore europeo di tecnologie per negozi autonomi, la prima azienda tecnologica ad aprire un supermercato completamente autonomo in Brasile e in America Latina, in collaborazione con un partner retail. Grazie a un sistema integrato di telecamere, sensori e algoritmi di intelligenza artificiale, Sensei offre una soluzione completa, sicura e precisa abilitata dall’IA per catturare una serie di metriche del negozio e garantire un’esperienza di acquisto di qualità. Simply Sfa offre una piattaforma avanzata e kit dedicati per condurre test personalizzati per analizzare aspetti come gusto, odore e presentazione visiva dei prodotti. I dati dettagliati sulle preferenze e percezioni dei consumatori aiutano a ottimizzare ricette, processi di produzione, scelta degli ingredienti e valutazione di nuovi prodotti, fornitori e materie prime.

“Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro percorso volto a investire in modo concreto e tangibile in progetti di sviluppo innovativo, in linea con la nostra visione e quella di Avolta di cui siamo parte, dando spazio alle idee creative di giovani che hanno voglia di mettersi in gioco”, ha commentato Massimiliano Santoro, Ceo Italy F&B di Avolta. “Ospitare qui nel nostro headquarter una community di startup e accompagnarle nei loro percorsi di innovazione – ha sottolineato – significa favorire le nuove competenze e la contaminazione tra saperi ed esperienze, diffondendo la cultura dell’innovazione e stimolando la creatività delle nostre persone, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e la sostenibilità”.

Gli spazi messi a disposizione affiancano la Factory Food Designers, l’incubatore di idee dove nascono i sapori, i prodotti e i concept che Autogrill utilizza nei suoi locali in tutto il mondo, realizzati grazie a una strategia di ricerca e sviluppo incentrata su qualità, sicurezza alimentare, sostenibilità e tecnologia. Oltre agli spazi, le startup potranno beneficiare di un finanziamento diretto attraverso un programma di accelerazione, che prevede anche un percorso di mentorship dedicato, grazie al quale saranno messe a disposizione risorse, competenze e un’esposizione globale per il lancio del proprio progetto a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, rendendo le startup ancora più attraenti per potenziali partner o investitori.