Milano: cade dal balcone mentre fuma e muore

E’ successo Domenica pomeriggio verso le 15, un ragazzo cingalese di 21 anni stava fumando una sigaretta sul ballatoio della propria abitazione, in via G. Zuretti a Milano, quando per cause ancora da accertare è volato giù schiantandosi al suolo.

I soccorsi sono stati immediati e il giovane che presentava la frattura della tibia e diverse fratture al cocige è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano ma nonostante le cure è deceduto in serata.

Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine, per il momento sembrerebbe che la causa possa essere un malore, ma sono aperte tutte le ipotesi e i carabinieri stanno interrogando le 11 persone che condividevano l’appartamento con la vittima.