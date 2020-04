Milano, compra online Marijuana dalla California e la rivende, arrestato 28 enne

Aveva trovato un aggancio per comprare marijuana con altissima quantità di principio attivo online dalla California e la rivendeva a 40-50 euro al grammo.

La storia ha avuto inizio Domenica quando la polizia ha fermato un taxi con a bordo il 28 enne, il quale mostratosi nervoso ha insospettito gli agenti che hanno proceduto ad un controllo, trovandolo in possesso di un paio di dosi di marijuana.

Da li le indagini sullo spaccio milanese ha portato a un appartamento in via Tucidide che apparteneva appunto al giovane. Perquisendo l’abitazione gli agenti hanno trovato 16mila euro in contanti, 230 grammi di hashish, 468 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.