Milano, da sabato mascherine all’aperto: l’annuncio di Sala

Da sabato, a Milano, sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto. Lo ha annunciato il sindaco della città, Beppe Sala. Dopo il nuovo decreto emanato dal governo contenente nuove misure per contenere il virus, anche Comuni e Regioni si muovono nello stesso senso. Non solo il ‘super Green pass’, anche misure per evitare gli assembramenti durante le feste.

Lo ha confermato il sindaco Sala: “L’ordinanza è pronta, e la firmerò adesso al rientro in Comune, sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l’asse dal Castello a San Babila”. A partire da sabato per uscire in centro a Milano sarà necessario utilizzare la mascherina anche fuori dagli spazi chiusi.

Le cosiddette ‘ordinanza salva Natale’ verranno adottate nelle maggiori città italiane. Anche Roma è pronta alla stretta, così come successo lo scorso anno. Per Natale le piazza saranno contingentate e transennate, così come le vie dello shopping. I fiumi di gente saranno ancora un lontano ricordo, l’ufficialità arriverà a breve,

Il piano è in fase di studio da parte della prefettura: tra le possibilità anche quella di introdurre un contapersone per controllare il traffico nelle zone più frequentate della Capitale, prese d’assalto da romani e turisti nei giorni di festa. Favorevole all’ordinanza anche l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato.