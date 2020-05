Milano: il palazzo abbandonato riciclato come base dello spaccio.

Un palazzo abbandonato in via dell’Assunta riciclato a base per lo spaccio.

E’ quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile che su segnalazione di strani movimenti nello stabile, Martedì sera si sono appostati e hanno notato 3 uomini, di nazionalità marocchina, di 23, 30 e 38 anni, con precedenti penali ed irregolari sul suolo italiano.

Una volta entrati in azione e bloccato i sospetti i militari hanno trovato loro addosso 10 grammi di cocaina divisa in 11 dosi, 9 grammi di eroina, 30 grammi di hashish e 1330 euro in contanti presumibilmente provenienti proprio dal commercio della droga.

Perquisendo lo stabile sono stati trovati ulteriori 43 grammi di eroina e 54 dosi di cocaina del peso complessivo di 30 grammi più tutto l’occorrente per preparare le dosi e confezionarle.

I 3 uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.