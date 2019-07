Milano, incendio in deposito rifiuti. Si teme nube tossica

Dalle prime ore dell’alba un grosso incendio è divampato presso un ampio deposito di rifiuti a Settimo Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Secondo le prime informazioni, nel sito vengono stoccati anche rifiuti speciali.

Milano, a fuoco i rifiuti a Settimo Milanese. Materiali pericolosi all’interno

Sul posto i Vigili del Fuoco, allertati dai cittadini, insieme a polizia e carabinieri. Una colonna di fumo denso è ben visibile nell’area circostante.

Aggiornamento ore 7.00

Non ci sono vittime o feriti, secondo le ultime notizie, nel sito dell’incendio a Settimo Milanese. Il rogo è divampato probabilmente nelle ultime ore della notte, prima che all’alba i primi cittadini notassero la cosa e allertassero le forze dell’ordine.

L’incendio ha interessato la ditta Effec2 sita in via Albert Sabin 28, nella zona industriale del paese a ovest di Milano.

Aggiornamento ore 8.00

L’edificio della Effec2 colpito dall’incendio di questa notte a Settimo Milanese è esteso per 800 metri quadrati e al suo interno si trovano rifiuti pericolosi, anche se da quanto è emerso il rogo non li avrebbe intaccati.

In precedenza un altro incendio, in via Chiasserini a Milano nell’ottobre scorso, destò preoccupazione per la possibilità di sviluppo di una nube tossica e emissioni dannose dai rifiuti in combustione.

Aggiornamento ore 10.30