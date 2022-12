(Adnkronos) – Alle 10 circa di oggi, nel parcheggio del Policlinico San Donato, in provincia di Milano, un uomo ha colpito un medico alla testa con un machete. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, il gesto sarebbe scaturito da un litigio per questioni di viabilità. La vittima, in pericolo di vita, è stata subito trasportata all’ospedale San Raffaele per essere operata in neuro-chirurgia. I carabinieri sono sulle tracce dell’aggressore.