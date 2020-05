Milano: omicidio colposo per la morte di un bimbo a scuola avvenuta ad Ottobre

Milano: omicidio colposo per la morte di un bimbo a scuola avvenuta...

La fine delle indagini sulla morte del piccolo Leonardo, morto all’ospedale Niguarda il 22 ottobre a seguito delle ferite riportate nella caduta dalla tromba delle scale mentre era a scuola il giorno 18 ottobre, hanno portato all’incriminazione per omicidio colposo di 2 maestre e una bidella colpevoli secondo il magistrato di aver cagionato la morte del bambino per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme.

Secondo la ricostruzione il bambino si sarebbe allontanato da solo dalla classe per recarsi in bagno, poi si sarebbe arrampicato su una sedia girevole a ruote e da li avrebbe perso l’equilibrio cadendo oltre il parapetto delle scale, precipitando per 13 metri nel vuoto.

intervenuto immediatamente il 118, il piccolo era stato portato in ospedale, al Niguarda di Milano dove erano state diagnosticate fratture alla testa, al bacino, al femore e lesioni a milza e rene.

Operato immediatamente per il trauma alla testa non ha però vinto la sua battaglia morendo il giorno 22 ottobre.

“Le due maestre sono accusate di aver “omesso la dovuta vigilanza sul bambino”, mentre la bidella di “non aver prestato servizio nella zona di competenza e di non avere vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’alunno”.