Milano, paura all’Escape Room: crolla il pavimento e ragazza precipita

Quando è entrata nella ‘Casa maledetta’ si aspettava di vivere un’esperienza forte e spaventosa. Ma mai fino a questo punto. L’incredibile episodio è avvenuto a Milano, in una escape room di via Brunetti, in zona Certosa. Una ragazza di 31 anni è infatti rimasta vittima di uno spiacevole episodio: il pavimento dell’esacape room è crollato lasciando precipitare la donna dal primo al piano terra.

Escape Room, cos’è

Fortunatamente l’incidente non ha provocato conseguenze gravi, perché la 31enne è caduta su un divano posto al piano sottostante attutendo l’impatto che non ha generato ripercussioni fisiche sulla donna. La caduta del vuoto di 3 metri avrebbe potuto provocare danni ben più gravi, evitati fortunatamente dalla presenza del divano. La donna è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale in codice giallo.

La donna si aspettava di dover fare i conti con situazioni spaventose, ma in questo caso la realtà ha superato la fantasia. La villa, costruita su tre piani, era stata adibita ad abitazione ottocentesca nella quale si aggiravano anche attori pronti a spaventare i partecipanti all’escape room.

L’obiettivo del gioco è infatti quello di fuggire dalla stanza o in questo caso abitazione tramite l’ausilio di enigmi da risolvere grazie ai quali si trovano codici da inserire in speciali lucchetti poste in stanze chiuse. Il tutto nel giro di un tempo prestabilito. Un gioco che può risultare spaventoso, ma mai fino a questo punto.