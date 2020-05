Milano: polizia sventa il tentato suicidio di una ragazza 21 enne

Ha minacciato il suicidio nonostante la giovane età, così la 21 enne ha tenuto tutti con il fiato sospeso nel pomeriggio di Mercoledì 27 Maggio, quando si è seduta sul cornicione del balcone posto a 15 metri dal suolo paventando la folle idea di gettarsi di sotto.

A mettere in allarme la polizia è stata una vicina che, vista la giovane ha allertato il 112, la pattuglia è intervenuta prontamente sul posto, in via Boiardo a Milano, ma inizialmente non ha visto la giovane, sono dovuti salire nell’appartamento della segnalatrice per vedere la ragazza in bilico sul ballatoio al 5 piano.

L’intervento, molto delicato, è stato portato a termine da 2 poliziotti, uno ha cercato di instaurare un dialogo con la ragazza in maniera da tranquillizzarla e distrarla, il secondo è riuscito ad entrare nell’appartamento, ha individuato la stanza di appartenenza del balcone e una volta scavalcato ha afferrato la giovane portandola in condizioni di sicurezza.