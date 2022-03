Milano, rapina e violenza sessuale su minore: fermato 17enne

(Adnkronos) – La polizia, coordinata dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Milano, ha fermato un 17enne ritenuto l’autore di una rapina commessa nei giorni scorsi in una fermata della metropolitana milanese ai danni di un altro minorenne. Dopo aver minacciato la vittima con un coltello e avergli rubato i soldi che aveva con sé, l’avrebbe costretta a seguirlo per poi farsi masturbare. La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di accertare i fatti, mentre la vittima ha fornito una descrizione dell’aggressore.

La polizia ha quindi rintracciato e fermato il presunto autore, che è stato riconosciuto sia per i tratti somatici che per parte dell’abbigliamento indossato. Il 17enne, che è stato sorpreso con un coltello e con una piccola quantità di sostanza stupefacente, è stato portato in stato di fermo al Cpa di Torino.