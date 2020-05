Milano: Rissa al parcheggio del Lidl in zona Niguarda, fermati 3 uomini e una donna

Milano: Rissa al parcheggio del Lidl in zona Niguarda, fermati 3 uomini...

Sabato pomeriggio al Lidl di via Ornato in zona Niguarda è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un assembramento sfociato in rissa tra 3 uomini e 1 donna, un salvadoregno di 25 anni, un polacco di 38 anni, una rumena di 38 anni e un polacco di 52 anni.

I motivi della rissa non sono ancora noti, ma quando gli agenti sono intervenuti sul posto hanno trovato i 4 a picchiarsi brandendo in mano bottiglie di vetro.

Una volta sedati gli animi gli interpreti del conflitto sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata.

L’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, fortunatamente non ha dovuto portare nessuno dei 4 in ospedale per ferite; tutti erano illesi o con danni superficiali.