Milano, rissa con machete e colpi d’arma da fuoco: 14 arresti

(Adnkronos) – Custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 14 persone indiziate dei reati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico a seguito della violenta rissa, con l’uso di armi da fuoco, avvenuta la notte tra il 6 e il 7 aprile 2023 in via Costantino Baroni a Milano, nel quartiere di Gratosoglio, al confine con il Comune di Rozzano (MI).

L’ordinanza è eseguita dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, e richiesta dai pubblici ministeri del VII Dipartimento. Le attività esecutive stanno vedendo l’impiego di personale delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria, Caserta, dei Commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana e di numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, di un nucleo del Reparto Mobile di Milano e di un elicottero del Reparto Volo di Milano.