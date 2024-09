Milano, seconda edizione del Festival dedicato a Lucio Battisti

Dopo il grande successo della prima edizione, dal 27 al 29 settembre Milano torna a celebrare la figura di Lucio Battisti con la seconda edizione del festival *Quel Gran Genio*. L’evento si svolgerà in varie location della città e renderà omaggio all’intera discografia del celebre cantautore, dai primi successi scritti con Mogol fino alla svolta elettronica dei “dischi bianchi” realizzati con Pasquale Panella.

Il festival avrà una speciale anteprima il 26 settembre con lo spettacolo *Mina e Battisti: Il Duetto e Altre Storie*, in scena alle 21:00 presso il Teatro Martinitt. La serata, curata da Enrico Casarini, sarà un omaggio all’unico e storico duetto tra Mina e Battisti, avvenuto durante la trasmissione *Teatro 10* nel 1972. L’evento, che vedrà la partecipazione del gruppo *Avanzi di Balera*, alterna momenti musicali e aneddoti storici, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere una delle collaborazioni più iconiche della musica italiana.

Il 27 settembre, alle 10:30 presso l’Auditorium del CPM, si terrà il convegno *Anima Latina: Solo un Album di Canzoni?*, in occasione del 50° anniversario dell’omonimo album. Questo lavoro, considerato una delle opere più complesse e innovative di Battisti e Mogol, verrà analizzato da esperti come il giornalista Renzo Stefanel, il critico Marco Masoni e il docente Paolo Jachia. Moderato da Francesco Paracchini, l’incontro offrirà un approfondimento sull’influenza che *Anima Latina* ha avuto nella musica italiana.

Il 28 settembre, la Magicaboola Brass Band porterà la musica di Battisti per le strade di Milano con un’esibizione itinerante. A partire dalle 14:30, la band si esibirà in una rivisitazione dei grandi successi del cantautore, attraversando punti strategici della città come Via Marghera, Piazza Wagner e Corso Vercelli. In serata, alle 21:30, l’artista Carlo Poddighe si esibirà nello spettacolo *One Man Band*, una performance unica che unisce più strumenti suonati contemporaneamente, offrendo una reinterpretazione originale dei brani di Battisti.

Il festival si concluderà il 29 settembre con il concerto *Lucio per gli Altri*, alle 15:30 presso l’EcoTeatro. L’evento vedrà l’esecuzione dei successi che Battisti e Mogol scrissero per altri interpreti, come *Eppur mi son scordato di te*, *Il Paradiso* e *Amor Mio*, diventati parte integrante del repertorio di grandi artisti come Mina. Un’occasione unica per riscoprire il contributo di Battisti alla musica italiana anche attraverso le voci di altri celebri interpreti.

