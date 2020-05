Milano: spaccia “speed” in piazzale Arduino, arrestato 19 enne incensurato

Era su una panchina insieme ad un amico in un parchetto in piazzale Arduino a Milano, quando Mercoledì pomeriggio alla vista della polizia in bici ha gettato di corsa un sacchetto per terra.

Il gesto non è passato inosservato agli agenti che si sono fermati e hanno raccolto il sacchetto, trovandoci dentro mezzo grammo di “speed” un tipo di anfetamina.

Scattato subito la perquisizione i militari hanno trovato nel marsupio 2 grammi e mezzo di marijuana, 6 grammi di hashish e 30 euro.

Spostandosi poi a casa del giovane studente incensurato sono stati trovati 3 grammi di marijuana e 35 grammi di fumo in un armadio.

In una poltrona inoltre è stato trovato il materiale per confezionare e in un portaombrelli un bilancino di precisione.

Il giovane studente è stato arrestato immediatamente.