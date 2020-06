Milano: svaligia tutte le cantine di un condominio, arrestato giovane ladro

Ha preso di mira le cantine di un condominio in via Valfurva a Milano e armato degli “attrezzi del mestiere” le ha scassinate e derubate tutte. Dopodichè si è dato alla fuga.

E’ questo il resoconto della serata di un ragazzo di 19 anni di origine egiziana che domenica 31 Maggio ha deciso di assaltare il condominio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato in breve tempo il ladro mentre fuggiva su viale Fulvio Testi.

Aveva ancora con se la refurtiva e gli attrezzi da scasso, il giovane è stato prontamente arrestato e la merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari.

Sempre Domenica sera è stato arrestato un romeno 45 enne mentre era in procinto di entrare in un abitazione privata in via Angeloni a Milano, dopo aver forzato la porta finestra.

L’uomo, già pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto.