Milano, trivella crolla su centro ricerca Ifom: evacuati 600 addetti – Video

Una trivella alta oltre 10 metri si è abbattuta su uno degli edifici più popolati dell’Istituto di ricerca Ifom di Milano. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.40. Secondo quanto riferiscono dal centro, oltre 300 ricercatori e dipendenti dell’ente “erano impegnati tra le provette e in laboratorio” quando la trivella in opera nel cantiere esterno accanto, sulla via Serio, è “crollata rovinosamente” su uno degli edifici più popolati dell’Istituto, dove tutto il personale è attualmente operativo.

Tutti i ricercatori e dipendenti dell’Istituto e quelli degli altri Istituti presenti nello stesso Campus, 600 in tutto, sono stati prontamente evacuati e le forze dell’ordine stanno provvedendo a mettere in sicurezza gli edifici.