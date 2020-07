Milano: turista derubata da 3 rapinatori in stazione centrale, arrestati i ladri

La stazione Centrale di Milano è ormai triste teatro di crimini vari tra cui spaccio e rapine.

L’ultima è avvenuta nella giornata di Sabato, quando 3 ladri di nazionalità bosniaca (36 enne), albanese (39 enne) e italiana (48 enne) sono entrati in azione per derubare una turista.

Il trio criminale si è avvicinato all’ignara vittima, uno l’ha bloccata ai tornelli della metro, un secondo le ha rubato il portafogli dalla borsetta e lo ha passato al terzo.

Fortunatamente erano in servizio gli agenti della Polfer che hanno tenuto d’occhio la situazione e poi sono intervenuti prendendoli con le mani nel sacco.

Per i 3 ladruncoli non c’è stato nulla da fare e hanno finito la loro giornata in manette per furto aggravato in concorso.

La refurtiva invece è stata prontamente restituita alla turista.