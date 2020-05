Milano: un altra aggressione omofoba, picchiato un ragazzo di 20 anni

Dopo l’aggressione subita dall’influencer instagram “Iconize” di qualche settimana fa, Mercoledì sera si è consumata un altro episodio di omofobia a Milano a carico di 2 giovani 20 enni.

La notizia ci giunge per voce di Fabio Marrazzo portavoce del gay center che spiega come i ragazzi erano seduti insieme su una panchina in zona Bicocca intenti a consumare del cibo quando un uomo si è avvicinato a bordo di un monopattino, inizialmente l’aggressore avrebbe apostrofato la coppia con insulti omofobi, per lasciare spazio successivamente alla violenza fisica scagliando un pugno in viso a uno dei 2 lasciando ferite su labbro e naso.

“L’uomo che ha aggredito la coppia – spiega Marrazzo – è riconoscibile tramite barba e tatuaggi e si è avvicinato con un monopattino”.

Sul posto dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine che hanno raccolto la denuncia dei 2 ragazzi, fortunatamente il ferito non ha avuto bisogno di cure ospedaliere, l’aggressore si è allontanato riuscendo a far perdere le proprie tracce.

“Ascoltando la storia raccontata dal ragazzo si evidenzia anche una mancanza di supporto da parte delle forze dell’ordine – denunciano dal gay center – e per questo facciamo appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che proprio questa domenica si è espresso favorevole ad una legge contro l’omotransfobia, invitando le forze politiche a convergere su una legge che assista le vittime di discriminazione e introduca il reato come avviene in altri paesi”.