Milano: uomo minaccia strage con auto a noleggio

Venerdì un inquietante telefonata ha movimentato la mattinata della Polizia Locale di Milano.

Un uomo di 44 anni, italiano, ha minacciato di fare una strage al volante di un auto a noleggio.

Tutto sarebbe nato dal licenziamento subito poco prima e dalla paura di non poter provvedere al sostentamento della moglie e del figlio di 9 anni.

L’agente della Polizia Locale che ha raccolto la telefonata disperata ha subito allertato i colleghi che hanno cercato di rintracciare l’uomo mobilitando 6 pattuglie su tutto il territorio.

Nel frattempo l’agente al centralino è riuscito a mantenere un collegamento telefonico con l’uomo per cercare di tranquillizzarlo e nel corso del discorso è riuscito a farsi dire dove era posizionato.

A quel punto sono intervenuti i colleghi che sono entrati in contatto con l’uomo e hanno raccolto la sua drammatica storia.

Ora la famiglia è in contatto con i servizi sociali per essere aiutata in un percorso psicologico e materiale.

“Non sono solo i controlli delle persone e delle attività commerciali a caratterizzare il lavoro della Polizia locale, a maggior ragione in un periodo come questo in cui le fragilità vanno accompagnate con professionalità e massima attenzione. Questa operazione ha permesso forse di evitare il peggio, ma sicuramente di prendere contatto con una famiglia in difficoltà che ora sarà anche inserita nel circuito delle spese a domicilio degli hub. Sperando, così, di poter alleviare anche solo in parte la situazione di paura nella quale si sono ritrovati da un giorno all’altro”, con queste parole ha commentato l’accaduto il vicesindaco e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo.