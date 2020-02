Milano valuta se ritirare le ordinanze in merito al coronavirus

In una riunione dove hanno presieduto tutti i prefetti della Regione Lombardia è stata discussa la possibilità di ritirare le disposizioni sul contenimento della diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda i locali e i bar, da Mercoledì quelli con servizio ai tavoli potranno rimanere aperti anche dopo le 18.

Per ciò che concerne la chiusura delle scuole la valutazione è se riaprirle o mantenere l’ordinanza con minori restrizioni. “Sulle ordinanze noi valutiamo se c’è la necessità di prorogarle per una settimana, magari mitigandole”, così si è espresso Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia.