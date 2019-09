MilanoPlasticFree: Mengoni e Sala in azione

Un impegno quello relativo alla lotta all’inquinamento e all’uso della plastica usa e getta, sempre più spesso intrapreso da molti comuni anche se, ad oggi, siamo ancora terribilmente indietro rispetto alle esigenze. Tuttavia la città di Milano, che in fatto di civiltà ne ha da insegnare, non c’ha messo molto a passare ai fatti e, in occasione della riapertura delle scuole, ha deciso di distribuire agli scolaretti 100mila borracce incentivando così l’uso di materiali sani, abbandonando così quelli inquinanti. Un’iniziativa che il comune ha realizzato in collaborazione con MM e A2A, promuovendola soprattutto sui social con l’hashtag #MilanoPlasticFree.

A dare il via a questa campagna stamane, due testimonial d’eccezione come il sindaco Beppe Sala ed il cantante Marco Mengoni. I due hanno incontrato circa una cinquantina di bambini delle prime elementari, ai quali hanno fatto dono delle borracce in alluminio.

Una ‘consegna’ divertente, come testimoniato dalle foto comparse su Twitter con Sala che ha scritto: “Con il mio amico Marco Mengoni a consegnare le borracce ai primini”. Da parte sua, dopo aver ringraziato il primo cittadino, il cantante d Ronciglione ha scritto: “Promessa mantenuta! Consegnare borracce nelle scuole con un sindaco così premuroso e attento ti fa continuare a credere negli esseri umani. Bravo zio Beppe!”.

