Million Day 22 marzo 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi

Million Day domenica 22 marzo 2020. I numeri vincenti dell’estrazione di oggi, domenica 22/03/2020, per il concorso Million Day. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell’estrazione di oggi?

Alle ore 19.00 su questa pagina i cinque numeri estratti per il MillionDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno alle 19 offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.

Leggi anche: Coronavirus, estrazioni Lotto SuperEnalotto e slot machine sospesi da oggi domenica 22 marzo 2020

Million Day sabato 22 marzo 2020

I numeri vincenti di oggi, domenica 22/03/2020, per il Million Day sono i seguenti. Ricordiamo che il concorso del Million Day da regolamento permette anche vincite secondarie indovinando 2, 3 o 4 numeri estratti.

Numeri estratti: 23 18 16 21 27

Se non visualizzi i numeri estratti del Million Day di oggi ricarica la pagina cliccando qui

Coronavirus: estrazioni della lotteria italiana sospese da oggi

Mentre tra pochi minuti scopriremo i numeri estratti stasera per il concorso del Million Day, ricordiamo che da oggi sono sospese tutte le estrazioni della lotteria italiana per via dell’emergenza Coronavirus. Tra i concorsi che sono stati bloccati tramite una determina a firma del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli Marcello Minenna si citano “SuperEnalotto“, “Superstar“, “Sivincetutto“, “Lotto tradizionale” ma anche il concorso “Sivincetutto” e tutti gli altri giochi come “Eurogames“.