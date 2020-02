Million Day 5 febbraio 2020: numeri vincenti

Million Day 5 febbraio 2020. I numeri estratti oggi per il concorso MillionDay in diretta su Italia Sera con la combinazione vincente di mercoledì 5 febbraio. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti di oggi per il Million Day, il gioco di Sisal Lottomatica che ogni giorno alle ore 19.00 offre la possibilità di vincere 1 milione di euro indovinando la cinquina formata da numeri compresi da 1 a 55.

Million Day 5 febbraio 2020 e ultime estrazioni

I numeri estratti oggi, 05/02/2020, per il concorso del Million Day. A partire dalle 19.00 i cinque numeri vincenti del Million Day di mercoledì 5 febbraio 2020.