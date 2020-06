Million Day: ecco i numeri vincenti di oggi 9 giugno 2020

Eccoci giunti ad una nuova estrazione del Milion Day, quella relativa ad oggi: martedì 9 giungo 20202.

Certo come sappiamo non si tratta di una ‘passeggiata’, è ormai scientificamente provato infatti che, la possibilità di riuscire ad indovinare la cinquina vincente, è ad appannaggio di un giocatore su ben 3.478.761. Ma, come dire, quando la ‘Dea bendata’ passa, non c’è difficoltà che tenga.

Ben vengano dunque anche gli altri premi dove, ‘azzeccando’ quattro numeri su cinque si possono comunque vincere 1.000 euro, 100 invece per chi ne indovina tre. C’è Mach una sorta di ‘tombolino’ (tanto per ‘pagarsi’ la giocata), che sono i 2 euro per chi indovina 2 numeri.

Tuttavia, per conoscere i premi (che sono sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%), basta dare un’occhiata al siti ufficiale Lottomatica

Ecco la combinazione vincente di oggi:

9, 44, 32, 33, 38

