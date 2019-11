MillionDay oggi, 2 novembre 2019: i numeri estratti in diretta

Il concorso del MillionDay torna oggi, 2 novembre 2019, puntuale come ogni giorno alle ore 19. Per chi non conoscesse il gioco del Million Day ricordiamo in breve il regolamento di questo nuovo gioco Lottomatica che permette di vincere fino ad 1 milione di euro.

Partecipare al concorso del MillionDay è molto semplice: è sufficiente acquistare una giocata dal valore di 1 euro e con 5 numeri scelti da 1 a 55 è possibile vincere il primo premio. Si vince anche con 4, 3 o 2 numeri estratti. L’estrazione del concorso avviene tutti i giorni, weekend compreso, alle ore 19. Oltre al concorso del MillionDay oggi, sabato 2 novembre 2019, ricordiamo che si terranno anche i concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazione MillionDay oggi, 2 novembre 2019

Numeri estratti: 8-33-40-7-16

Ultime estrazioni MillionDay

Riportiamo di seguito le ultime estrazioni dei concorsi MillionDay con i numeri vincenti degli ultimi giorni di ottobre e la prima estrazione del mese di novembre.

MillionDay 1 novembre 2019: 21-28-40-44-53

MillionDay 31 ottobre 2019: 4-5-13-23-46

Million Day 30 ottobre 2019: 18-28-29-48-49