Minacce e botte alla madre della fidanzata: “Ammazzo tutta la famiglia”. Arrestato

Minacce di morte e botte alla madre della fidanzata, aggredita in strada, a casa e insultata anche via social. Un incubo quello vissuto dalla donna che ha coinvolto tutta la famiglia. Anche il padre della ragazza era stato preso di mira e minacciato dal violento stalker pronto, a suo dire, a rimediare un’arma per uccidere tutta la famiglia. L’uomo un 31enne tunisino è stato infine arrestato a Nettuno dalla polizia.

Minacce e botte alla madre della fidanzata: “Ammazzo tutta la famiglia”

Gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 31enne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della madre della sua fidanzata.

Le aggressioni e gli insulti social scritti in arabo

Minacce e violenze fisiche ripetute in più occasioni. L’uomo era diventato l’incubo della donna. Lo scorso 30 settembre l’avrebbe aggredita in strada, strattonandola, spintonandola e colpendola con un pugno in volto.

In altre occasioni l’aveva minacciata di morte, pubblicando anche sui social network foto della donna accompagnate da insulti scritti in arabo. Altre volte, ancora, era arrivato a chiamare il marito della donna minacciando anche lui di procurarsi un’arma per uccidere tutta la famiglia.

Calci e pugni in pancia: l’ultima aggressione poi il carcere

L’ultimo episodio di violenza fisica risale allo scorso 23 novembre. In quell’occasione il 31enne, dopo essersi presentato a casa della donna, l’aveva minacciata ancora una volta, colpendola con calci e pugni al ventre.

Ricostruiti tutti gli episodi all’esito di un’intensa attività investigativa e ottenuta dal Gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, i poliziotti del Commissariato Anzio-Nettuno hanno rintracciato l’uomo e per lui si sono aperte le porte del carcere. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Velletri. Dovrà rispondere atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della madre della sua fidanzata.