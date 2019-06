Minecraft, ecco il nuovo DLC Toy Story: i dettagli

Per chi sognava di vedere Woody, Buzz Lightyear e tutta la compagnia di Toy Story trasformata in pupazzi pixellosi in grado di muoversi nel mondo di Minecraft, oggi è arrivata una buona notizia: il celebre videogioco infatti propone un DLC che permette un mash-up tra i due franchise in grado di regalare novità e divertimento a tutti gli appassionati.

Con il nuovo DLC Toy Story infatti Minecraft si trasforma e abbraccia il mondo dei giocattoli parlanti che dal 1995 tiene incollati allo schermo dei cinema milioni di persone. All’interno del gioco sarà ora possibile utilizzare le skin di vari personaggi come gli iconici Woody, Buzz e tanti altri. Sarà inoltre disponibile una nuova scala che permette di vivere l’avventura a misura di giocattolo. Il DLC, del costo di 8 euro, proporrà inoltre diverse nuove aree come stanza da letto di Andy e la stanza degli orrori di Sid. Il DLC è disponibile da oggi per PS4, XboxOne e PC ed è rilasciata in concomitanza con l’uscita di Toy Story 4 nei cinema.

Toy Story 4, il nuovo capitolo Pixar al cinema

Non è la prima volta che Minecraft prende in prestito personaggi e mondi di film o seri di successo: era già accaduto con i Simpson, Star Wars, Pirati dei Caraibi e altri kolossal hollywoodiani. Questa volta è Toy Story ad invadere il mondo di Minecraft promettendo ore di puro divertimento. Il nuovo film targato Pixar Toy Story 4 chiude un cerchio iniziato nel 1995 con il primo Toy Story.

È in uscita oggi 26 giugno nelle sale il nuovo lavoro congiunto Disney/Pixar, il primo senza la voce di Fabrizio Frizzi. Ventiquattro anni dopo la storia trova la sua conclusione in un film come al solito ricco di azione e divertimento. Una pietra miliare per i nostalgici e per gli appassionati dei film d’animazione.