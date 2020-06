Minilifting e ritocchini: la carica delle ‘milf’ e delle ragazze ‘abbrutite’ dal lungo lockdown..

Per la stragrande maggioranza delle donne italiane, specie tra le mamme, ora il problema maggiore è quello di poter tornare ad assicurare alla famiglia un sostentamento economico. D’altra parte, il lunghissimo e ‘forzato’ periodo di lockdown, ha rappresentato una delle più grandi sciagure mai capitate all’interno di nuclei famigliari e non, economicamente già provati dal lavoro.

Le ‘irriducibili del ritocchino’ in fila dal chirurgo

Di contro però, ci son anche persone benestanti, che al pari dell’uscita dal letargo, hanno ‘salutato’ la loro primavera come nulla fosse. Anzi, in molte si sentono addirittura ‘esteticamente’ danneggiare dal lockdown, quasi che abbia concorso ad invecchiarle, ad abbrutirsi. Sono le ‘irriducibili’ del ritocchino. Non solo le ‘solite’ attempate milf in eterna competizione con le figlie adolescenti, ma anche giovani ragazze, ormai definitivamente ‘inghiottite’ dal quell’effimero mondo parallelo rappresentato dall’estetica e dal consumismo più sfrenato.

Il rito del ‘minilifting’, preciso ed immancabile

Lo sanno bene i chirurgi estetici i quali, alle soglie dell’estate, vengono letteralmente travolti dall’orda isterica di donne e ragazze terrorizzate da rughe impercettibili. Così l’agenzia di stampa AdnKronos, ha pensato bene di rivolgersi ad uno stimato professionista, per avere idea del fenomeno.

“Moltissime donne stanno manifestando il desiderio di vedersi più giovani e belle, soprattutto dopo un periodo così faticoso dal punto di vista fisico e psichico come il lockdown”, esordisce infatti il celebre chirurgo plastico di Roma – e docente presso la cattedra di Chirurgia plastica dell’Università di Milano – Daniele Spirito.

Il minilifting per riguadagnare 10 anni sul viso

Dunque, spiega l’esperto, la maggior parte delle donne che entrano nel suo studio hanno una sola idea in testa: il minilifting. ”E’ l’intervento più richiesto in assoluto – spiega Spirito – il minilifting composito, è una procedura mininvasiva, che garantisce un ringiovanimento del viso di dieci anni, con recupero velocissimo e assenza di lividi, il che permette di non dover rinunciare ai ritrovati impegni sociali e di programmarne l’esecuzione perfino in estate”.

Il minilifting ‘sistema’ collo guance e zigomo

Nello specifico, come funziona questo intervento? “Il minilifting composito è un’innovativa tecnica di lifting facciale meno invasiva e più duratura di un lifting classico – spiega il chirurgo, specializzato in questo intervento – con rischi di complicanze ridotti e un recupero più rapido. Tre sono le zone interessate, il collo, la regione della guancia e lo zigomo. Si effettua una sola piccola incisione davanti al padiglione auricolare e si procede a uno scollamento di 5-6 cm del sottocute. Da qui si fa ingresso nei piani profondi, e si riposizionano i tessuti verso l’alto. La cicatrice è piccola, quasi invisibile”.

Il minilifting nemmeno 2 ore in day hospital’

Ma è una vero e proprio intervento, che implica tutte le conseguenze che solitamente seguono le operazioni? “L’operazione viene eseguita in anestesia locale con sedazione e in regime di day hospital – spiega ancora il Dr. Spirito – L’intervento dura circa un’ora e il post operatorio è decisamente soft: 24 ore di bendaggio, quattro giorni di una speciale medicazione adesiva e dopo 7 giorni rimozione dei punti di sutura (quando ci sono) davanti l’orecchio”. Tutto sommato abbastanza sopportabile, visto che in questi giorni – oltretutto – si gira con la mascherina sul volto, e questo agevola la convalescenza della paziente. Ma non solo, aggiunge il chirurgo, “Il risultato è sorprendente: il viso, che tende a scendere per la forza di gravità e per l’assottigliamento delle ossa, appare più giovane anche di dieci anni. L’esposizione dei tessuti è minore, quindi meno punti, meno coagulazione, meno rischi di complicanze. Caratteristiche particolarmente confortanti, a maggior ragione in un momento particolare come quello che stiamo vivendo…”

Che dire? Siamo tanti: ricchi e poveri, belli o brutti e, soprattutto, liberi di comportarci come meglio crediamo….

Max