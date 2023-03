Minniti (Med-Or): “Dovremmo abituarci sempre più al termine EuroAfrica”

(Adnkronos) – “Dovremmo abituarci sempre più ad utilizzare il termine ‘EuroAfrica’, si tratta di una prospettiva del futuro che riguarda l’Europa e i Paesi africani. Dobbiamo cominciare a vederla e a volerla, perché la volontà dei popoli fa tantissimo. La celebrazione di Nouakchott in veste di capitale della cultura islamica nel mondo 2023 è un segno di amicizia e di dialogo interreligioso”. Lo ha dichiarato Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, in occasione dell’iniziativa “Nouakchott Capitale culturale del mondo islamico 2023. Una magia araba tra passato e futuro”, organizzata al Maxxi di Roma dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura della Mauritania e con l’ambasciata della Mauritania in Italia.