Minorenni alla guida non si fermano all’alt e si schiantano contro un’auto in sosta

Minorenni alla guida di una Panda. Non solo: quando gli è stato intimato di fermarsi hanno premuto il piede sull’acceleratore e sono fuggiti. Una folle corsa per le strade di Roma si è conclusa con l’arresto di due minorenni di 15 e 16 anni da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I giovani sono accusati di riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi dopo una serie di eventi che hanno seminato il caos.

Minorenni in fuga a bordo di una Panda

La fuga ha avuto inizio in via Liegi, dove i militari hanno notato una Fiat Panda con targhe alterate utilizzando del nastro isolante per modificare alcune lettere. Nonostante l’intimazione a fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt e ha accelerato, dando il via a una fuga spericolata che si è conclusa con la perdita di controllo del veicolo. L’auto è finita contro una macchina parcheggiata in via Flavia, mettendo fine alla corsa.

Fermati due giovani, altri complici in fuga

Dopo l’impatto, i carabinieri sono riusciti a bloccare il guidatore e uno dei passeggeri, mentre altri due giovani sono riusciti a fuggire a piedi. Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un vero e proprio kit di attrezzi sospetti: quattro caschi, una catena, un passamontagna, una pistola da soft-air priva di tappo rosso, due coltelli, cacciaviti, forbici e alcune parti di carrozzerie di automobili. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

Le autorità stanno ora cercando di risalire all’identità degli altri ragazzi fuggiti, mentre proseguono le indagini per chiarire le attività della banda e il possibile utilizzo degli strumenti sequestrati.