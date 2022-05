Minturno, incidente davanti a scuola, grave un ragazzo di 17 anni. Tutto è accaduto all’ingresso dell’Istituto Alberti di Marina di Minturno, il ragazzo è residente a Formia. Il grave incidente stradale ieri a Marina di Minturno, ha prodotto il ferimento di un 17enne di Formia.

Il giovane, iscritto al quarto anno al liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno, per cause ancora in corso di valutazione da parte dei Carabinieri, è entrato in collisione con un’automobile.

L’impatto, all’incrocio del liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno, è stato violento al punto che il ragazzo rimaneva a terra privo di sensi. Sul posto l’ambulanza del 118 che trasferiva il minorenne all’ospedale di Formia. Qui i sanitari, constatate le gravi condizioni del giovane ne disponevano il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.