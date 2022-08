Minturno, tragedia in piscina

Minturno, si tuffa in piscina, sbatte la testa e muore. Dramma a Formia dove ha perso la vita un trentaduenne di Minturno.

Stando alle prime indiscrezioni pare che il giovane si fosse recato in una casa privata di Formia per fare un bagno in piscina con gli amici. Per cause in corso di accertamento subito dopo un tuffo avrebbe battuto la testa.

Gli amici che erano con lui hanno subito dato l’allarme ma nonostante il trasferimento in ospedale il giovane ha cessato di vivere poco dopo. La notizia della morte del 32enne che era un operatore sanitario ha sconvolto la comunità minturnese.