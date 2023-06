Mirabilandia gratis per under 12 delle zone alluvionate

(Adnkronos) – Sorrisi, divertimento e solidarietà sono le parole chiave di domenica 11 giugno, la giornata in cui Mirabilandia ospiterà gratuitamente tutti i bambini – fino a 12 anni – provenienti dalle aree colpite dalla recente alluvione. Per ottenere l’ingresso gratuito, gli accompagnatori dei bimbi – che potranno munirsi di regolare biglietto di ingresso online o alle casse il giorno stesso – dovranno semplicemente esibire un documento d’identità che attesti l’effettiva residenza in una delle seguenti province: Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Pesaro e Urbino, Firenze.

Inoltre, Mirabilandia effettuerà una seconda donazione al Comune di Ravenna. Questi i riferimenti per donazione volontarie:

Iban IT96V0627013100CC0000308106 intestato a Comune di Ravenna causale “Donazione emergenza alluvione”.

“Mirabilandia da oltre 30 anni regala divertimento e sorrisi a tutti i bambini, soprattutto a quelli del territorio di riferimento, spiega Riccardo Capo, General Manager di Mirabilandia. Da sempre la mission del parco è quella di far vivere momenti di spensieratezza per evadere dalla quotidianità e godersi la magia, il divertimento e le grandi emozioni che solo il parco divertimenti più grande d’Italia può offrire. Per questo ci siamo impegnati da subito in prima persona in un’importante iniziativa di raccolta fondi in occasione della recente alluvione, insieme agli altri parchi europei del nostro gruppo Parques Reunidos, per aiutare i tanti territori colpiti. Questa volta, oltre ad aiutare concretamente il Comune di Ravenna, vogliamo alleviare le sofferenze dei tanti bambini coinvolti per farli tornare a sorridere e divertire come erano abituati a fare”.

Per maggiori informazioni: https://www.mirabilandia.it/informazioni-utili/promozioni-e-sconti/entrata-gratis-fino-a-12-anni