Miriam Leone e le sue sopracciglia vanno in tendenza su Twitter: ecco perchè

Tra Giorgia Meloni e Napoli-Juve Twitter ci ricorda che in tendenza oggi c’è anche Miriam Leone. Il che non sarebbe una sorpresa, visto che la bellissima attrice è anche una delle più chiacchierate sui social. Ma il motivo specifico in questo caso è tanto singolare quanto bislacco. Miriam Leone è finita in tendenza per le sue sopracciglia.

Già, qualcuno sui social network ha scritto che le sopracciglia di Miriam leone sono troppo folte e sgradevoli. Il commento è stato poi rimosso dall’autore, ma su Twitter si è scatenato il finimondo. Tra chi ha consigliato a chi ha scrittoi l messaggio di fare una visita oculistica, a chi, senza troppi giri di parole, lo ha invitato ad evitare altre uscite del genere. Insomma, un tiro al bersaglio in difesa della splendida attrice ed ex Miss Italia.

Miriam Leone, le sopracciglia e i messaggi social

“Per me Miriam è la donna più bella d’Italia e non esagero. Criticare lei significa davvero avere dentro tanta invidia, ma non quell’invidia di chi pensa “vorrei essere come lei”, l’invidia di chi deve svilire qualcosa solo perché non gli appartiene”, questo è solo uno dei tantissimi messaggi apparsi in rete.

Ma c’è anche ci ci è andato giù molto più pesante: “#MiriamLeone in tendenza perché una squilibrata sostiene che sia brutta. Non sia mai che elogiate altre donne invece di invidiarle. Sempre colpa del patriarcato che vuole vederci gareggiare per l’approvazione maschile. Anche apprezzare la bellezza altrui è un atto rivoluzionario”.