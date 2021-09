“Una felicità indescrivibile. Grazie a tutti”. E’ il post pubblicato da Miriam Leone sul suo profilo Instagram in occasione del suo matrimonio. L’attrice ha condiviso diverse foto di lei in abito da sposa. In una mostra il viso sorridente incorniciato dal velo e scrive: “Ni maritamu” (“Ci siamo sposati” in siciliano). L’ex Miss Italia, presto al cinema in ‘Diabolik’, ha sposato a Scicli il manager e musicista Paolo Carullo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)