Mirko Casadei compone per il cinema

“Lavorare alle musiche di un film è stata per me un’esperienza nuova e molto affascinante, riadattare le canzoni di Casadei alle scene, comporre una colonna sonora ad hoc grazie alla collaborazione di un grande musicista come Manuel Petti e soprattutto scrivere una canzone che potesse tradurre tutti i sentimenti, i valori e le emozioni che si percepiscono guardando il film con il prezioso arrangiamento di Stefano Nanni, è stato un lavoro di squadra che mi ha arricchito tantissimo”.

E’ in radio, e disponibile in digitale “Come se non fosse niente”, il nuovo singolo del cantautore e musicista MIRKO CASADEI, alla guida della storica Orchestra Casadei. La canzone è parte della colonna sonora del film “Tutto Liscio” sbarcato ad Hollywood nel mese di febbraio, uscito con alcune anteprime nelle sale Italiane e in programmazione per la stagione invernale, che vede come protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Piero Maggiò.

Il brano è una ballad pop-folk intensa e romantica che rievoca ricordi ed emozioni di vita attraverso la voce graffiante di Mirko e pochi, ma essenziali strumenti evocativi, come la fisarmonica e il clarinetto in do. “Come se non fosse niente” è stata scritta e composta dallo stesso Mirko Casadei con l’arrangiamento del romagnolo Stefano Nanni.

Musicista romagnolo, figlio de “Il re del liscio” Raoul Casadei, Mirko guida l’Orchestra da tanti anni con il progetto di portare avanti una tradizione fondata nel 1928, che appartiene a tutti gli italiani, con grande attenzione al ricambio generazionale. Con il suo pop-folk, Mirko Casadei ha infatti portato una ventata di novità, proponendo nuovi sound. L’obbiettivo di Mirko è quello di contaminare i suoni caratteristici del Liscio dei Casadei attraverso i tanti incontri musicali che ha realizzato nei suoi live: Simone Cristicchi, Paolo Fresu, Morgan, Eugenio Bennato, L’orchestra Popolare della Notte della Taranta, il Canzoniere Grecanico Salentino, Roy Paci, Goran Bregovic, Eugenio Bennato, Frankie HI-nrg MC. Nel 2017 viene pubblicato il documentario, realizzato dal regista Giorgio Verdelli per Rai Due, “UNICI – la dinastia Casadei”. Mirko è anche impegnato nel progetto AD CHI SIT E FIOL? (tu di chi sei figlio?) con le scuole primarie dell’Emilia Romagna, che si pone come obiettivo quello di raccontare ai bambini la storia dei Casadei parlando dei valori contenuti nelle canzoni: la famiglia, l’amicizia, l’importanza delle radici, l’amore per la propria terra, le tradizioni, il ballo e il dialetto. Un progetto ambizioso che tutela l’importante patrimonio della musica popolare italiana. L’Orchestra Casadei ha superato i 90 anni di storia (1928-2018).

www.casadei.it

Max