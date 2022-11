Missili caduti in Polonia, Biden a Duda: “Pieno sostegno”

(Adnkronos) – “Il presidente Biden ha parlato con il presidente Andrzej Duda da Bali” dopo la notizia dei missili caduti in Polonia. Lo rende noto la Casa Bianca.

Nel colloquio telefonico con il presidente polacco Andrzej Duda, Joe Biden ha espresso “le profonde condoglianze per la perdita di vite umane nell’est della Polonia” ed “ha offerto il pieno sostegno ed aiuto degli Stati Uniti per l’indagine polacca” sui missili caduti sul suo territorio. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che il presidente polacco “ha descritto la valutazione in corso dell’esplosione avvenuta vicino al confine con l’Ucraina”.

Biden ha poi “riaffermato il ferreo impegno degli Usa per la Nato”. E i due leader hanno convenuto “che, insieme ai loro team, si terranno in stretto contatto per determinare i passi appropriati mentre l’inchiesta procede”.