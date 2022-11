(Adnkronos) – “Tutte le parti devono mantenere la calma ed esercitare contenimento per evitare l’escalation della situazione. E’ imperativo portare avanti il dialogo e i negoziati e risolvere la crisi in modo pacifico”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in relazione all’esplosione di missili in Polonia, secondo quanto riporta Global Times.