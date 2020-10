Mistero a Capena, il tremendo boato dopo il terremoto

Mistero nella serata di ieri a Capena, piccolo comune a pochi km da Roma, dove intorno alle 19.58 è esploso un forte boato in seguito a un lieve terremoto di magnitudo 1.7 a 8 km di profondità. Si indaga sulle cause del boato, avvertito anche nei quartieri Nord della Capitale, che non dovrebbe essere legato a un’esplosione sotterranea, ma probabilmente alla lieve scossa registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica.

Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni alle abitazioni, anche se adesso toccherà capire con certezza cosa ha provocato il tremendo boato che ha riversato in strada per lo spavento i cittadini di Capena.

Mario Bonito