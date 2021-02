MMA: Khabib Nurmagomedov parla delle sue rivalità storiche

All’UFC 254 lo scorso ottobre, Khabib Nurmagomedov ha difeso con successo il suo titolo dei pesi leggeri contro Justin Gaethje e poi si è ritirato prontamente dalle MMA. Sebbene l’UFC non abbia ancora lasciato il suo titolo, negli ultimi quattro mesi Nurmagomedov ha fermamente sostenuto che non combatterà di nuovo ed è solo una questione di tempo prima che la società alla fine vada avanti. Quando lo farà, non mancheranno retrospettive di carriera per il più grande peso leggero di tutti i tempi e il suo arco di carriera sarà probabilmente definito da tre combattenti: Conor McGregor, Tony Ferguson e Georges St-Pierre, e recentemente il campione ha parlato di tutti e tre.

Khabib e McGregor hanno avuto probabilmente la rivalità più amara nella storia dell’UFC, con avanti e indietro pieni di odio, l’attacco al bus, la rissa post-combattimento e poi ancora più vetriolo. Sempre nel mezzo, Khabib ha battuto McGregor nella lotta più redditizia nella storia delle MMA ed è diventato una celebrità globale. Da allora, Khabib si è affermato come GOAT e McGregor è andato 1-1, battendo Donald Cerrone e poi eliminato a gennaio da Dustin Poirier, una sconfitta che secondo Khabib segna la fine dei giorni di contesa per il titolo di McGregor.

“Mai. Non c’è modo che un uomo possa essere al culmine per due volte “, ha detto Khabib durante un’intervista con il combattente ACA Magomed Ismailov. “Non sto parlando (solo di McGregor). Quello che voglio dire è che un uomo non può avere due numeri primi. Una squadra potrebbe farlo. Ad esempio, il Real Madrid lo ha fatto un paio di volte di seguito. Le squadre possono avere questo, ma stiamo parlando di noi e un uomo, da solo, non può averlo “.

E parlando di combattenti che hanno superato il loro apice, anche Khabib la pensa in questo modo su Tony Ferguson. Khabib e Ferguson hanno trascorso diversi anni a essere pronti per combattere l’uno contro l’altro, ma la lotta è fallita ripetutamente. Cinque volte il combattimento è stato fatto e cinque volte è intervenuto un infortunio, una malattia o una pandemia globale. Poi Ferguson ha perso contro Gaethje e Charles Oliveira e ora la lotta non accadrà mai. È senza dubbio la più grande battaglia in MMA che non è mai avvenuta e qualcosa che verrà sempre sollevato su Khabib quando si discute della sua carriera, ma per il campione dei pesi leggeri, è una lotta che sostiene sarebbe finita come tutti gli altri suoi periodi.

“Giuro che non l’ho mai considerato un elite leggero”, ha detto Khabib di Ferguson. “Era molto bravo ma non l’ho mai considerato così perché è impossibile essere elite a 37 anni. Non lo è mai stato prima e nemmeno io posso considerarlo. A 37 anni nella divisione leggera, niente da fare. Ma i pesi massimi possono esserlo. È la mia opinione e non puoi cambiarla.