MMA: Marvin Vettori verso Darren Hill

Dopo l’entusiasmante vittoria contro Hermansson in data 5 Dicembre 2020 Marvin Vettori è stato catapultato fra i 5 fighter più forti al mondo nella categoria dei pesi medi, l’escalation del giovane di Mezzocorona è stata veramente brillante, le sue capacità tecniche sono migliorate match dopo match mostrando notevoli passi avanti sia dal punto di vista dello striking che da quello del grappling.

L’incontro con Hermansson è stato l’apice, nonostante il pochissimo preavviso il nostro portabandiera si è mostrato in grado di competere tranquillamente in un incontro dall’intensità elevatissima per 5 lunghissimi round.

Tecnicamente ottimo e atleticamente in forma smagliante l’epilogo è stato una meritatissima vittoria per decisione unanime.

Le avvisaglie c’erano già state nel match contro Israel Adesanya, l’attuale campione del mondo, un incontro perso per split decision che ha lasciato non poco amaro in bocca a Marvin e che ha avuto strascichi post match per la decisione finale. Resta il fatto che è stato l’unico a mettere in difficoltà il forte fighter nigeriano/neozelandese.

Ma nulla è perduto, il 10 Aprile (e’ ufficiale) The italian dream entrerà nuovamente nella gabbia della fight island dell’UFC, la sfida è a Darren Till attuale numero 4 al mondo. La vittoria contro il britannico aprirà la strada a Vettori verso un match per il titolo mondiale, visto che il titolare della cintura è passato di categoria cercando l’iride nei super medi.

Ma per raggiungere la cima dell’UFC Marvin dovrà battere Till e poi anche il vincitore tra Paulo Costa e Robert Whittaker che si sfideranno la settimana successiva all’incontro dell’italiano.

Ovviamente vanno a Marvin tutti i nostri migliori auguri di una grande vittoria.