MMA: Nurmagomedov resta campione dei pesi leggeri

Se stai aspettando che l’UFC metta in palio il suo titolo leggero, continua ad aspettare.

Quattro mesi dopo che Khabib Nurmagomedov ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a seguito della vittoriosa difesa del titolo contro Justin Gaethje all’UFC 254, “The Eagle” è ancora ufficialmente campione dell’UFC con 155 libbre. Nurmagomedov ha concluso la carriera dopo aver sottomesso Gaethje al secondo round, finendo con un record di 29-0, e da allora ha affermato che non ha intenzione di combattere di nuovo.

Altrettanto convinto del contrario è il presidente UFC Dana White, che ha ripetutamente fatto pressioni affinché Nurmagomedov continuasse la sua carriera di combattente. A seguito di un incontro tra i due ad Abu Dhabi prima dell’UFC 257 il mese scorso, White ha affermato di essere stato informato da Nurmagomedov che se uno dei quattro top ranking pesi leggeri (Dustin Poirier, Conor McGregor, Dan Hooker e Michael Chandler) avessero combattuto all’evento “can do something special”, il campione prenderebbe in considerazione il ritorno all’azione.

Poirier ha sconfitto McGregor al secondo turno e Chandler ha fatto presto con Hooker al suo debutto in UFC, ma i risultati non sembrano scuotere la determinazione di Nurmagomedov. In una recente intervista, ha affermato che Poirier “merita di essere campione” e che la divisione leggera dovrebbe andare avanti. White, a sua volta, ha detto che se Nurmagomedov non volesse difendere la cintura, non avrebbe insistito sulla questione.

Parlando con Complex, White ha suggerito uno scenario in cui uno dei migliori contendenti rimanenti alla fine rivendica il titolo.

“Quello che merita di essere il campione è quello che esce vincitore da questo torneo”, ha detto White. “Khabib ha battuto Conor. Khabib ha distrutto Dustin. Khabib è l’uomo. È il campione, è il ragazzo. Se guardi i ragazzi che meritano di essere lì, è colui che vincerà tra i primi 5. Hai Poirier, Gaethje, [Charles] Oliveira, Chandler, e hai ancora Tony Ferguson e Conor nel mix. ”

Nonostante tutto, White non si è mosso dalle sue posizioni quando gli è stato chiesto a bruciapelo se l’UFC si fosse allontanata da Nurmagomedov,

“No. Non l’abbiamo fatto “, ha detto White. “Khabib è il campione. Khabib sta arrivando a Las Vegas. Io e lui andremo a cena, parleremo e vedremo il da farsi. ”

White ha detto in più occasioni che il matchup ideale per Nurmagomedov sarebbe stato un secondo incontro con McGregor. I due rivali sono stati gli headliner dell’UFC 229 nell’ottobre 2018, un evento che ha generato il maggior numero di acquisti pay-per-view nella storia dell’azienda.