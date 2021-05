MMA: si avvicina UFC 263 Vettori pronto per affrontare il re dei medi Adesanya

Mancano 12 giorni a UFC 263 nel corso del quale il main event sarà la supersfida dei pesi medi tra il nostro Marvin Vettori e l’attuale campione di categoria Israel Adesanya.

Il match è attesissimo sia per la grande rivalità tra i 2 sia perchè sarà la prima volta che un italiano si batterà per il titolo mondiale UFC.

The italian dream e the stylebender si sono già incontrati precedentemente in un incontro senza il titolo in palio, in quell’occasione si impose per split decision, non senza polemiche, l’atleta nigeriano naturalizzato neozelandese.

Marvin, originario di Mezzocorona, 28 anni e uno score di 5 vittorie di fila negli ultimi 5 incontri, Israel, 32 anni, imbattuto da 20 incontri nei pesi medi ha appena cercato la vittoria nella categoria superiore i mediomassimi, scontrandosi con il campione Jan Blacowicz al quale però ha dovuto piegarsi.

Vettori è molto fiducioso per quanto riguarda l’andamento del match, facendo tesoro dell’incontro precedentemente avuto con Adesanya ha studiato una strategia adatta a limitare le capacità di striking dell’avversario che può contare su un altezza maggiore ed un allungo superiore.

Sarà possibile vedere la sfida sui canali di streaming intorno alle ore 21 italiane di Sabato 12 Giugno, sperando in una vittoria dello spettacolo e anche, perchè no, del nostro portacolori.