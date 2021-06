MMA: si infrange il sogno mondiale di Marvin Vettori

L’attesa era tanta, Marvin Vettori finalmente è salito nella gabbia per affrontare il campione indiscusso dei pesi medi UFC, ma purtroppo le cose non sono andate come tutto il popolo italiano avrebbe voluto, ovvero un fighter italiano in cima al mondo.

Israel Adesanya si è confermato un grande atleta, il nostro Marvin complice anche una serata no, nulla ha potuto contro il naturalizzato neozelandese, che comunque non ha finalizzato The Italian Dream ma ha vinto nettamente ai punti.

L’incontro è stato abbastanza a senso unico, Adesanya ha sfoggiato uno striking esemplare, composto da agilità e velocità mettendo in netta difficoltà il fighter di Mezzocorona. Anche sul grappling l’atleta nigeriano ha mostrato ottime capacità sfuggendo abilmente all’unica vera occasione d’oro che Vettori ha avuto, quando durante una fase in take down ha messo a segno una mata leao che avrebbe potuto segnare le sorti del match.

Da parte sua Vettori è apparso meno brillante rispetto all’incontro con Holland (probabilmente per merito di Adesanya), ha cercato di contrastare lo striking di The Stylebender ma non è mai stato incisivo, le lunghe leve dell’avversario lo hanno tenuto a distanza e anche i takedown che potevano essere la vera svolta dell’incontro sono stati pochi e sfruttati non al meglio.

Purtroppo il sogno mondiale di Marvin dovrà aspettare ancora un poco, ma il giovane italiano ha comunque mostrato di essere ben all’altezza di combattere nel prestigioso circuito UFC.

Israel Adesanya ha riconfermato il suo assoluto dominio nella categoria dei medi e ha ripreso la striscia di vittorie che era stata interrotta da Jan Blachowicz nell’esordio di Israel nei pesi medio massimi.