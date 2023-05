Mobilità, Ferrara (M5S): “Piano di Gualtieri su strade è tutta fuffa, continua a prendere in giro i cittadini”

“Il sindaco Gualtieri continua a vendere sogni e nient’altro, e ha il coraggio di farlo anche in pompa magna! E’ tutta fuffa infatti il suo Piano ‘Roma si fa strada’ da 300 milioni di euro in cui promette che in 4 anni rifarà 800 km di strade, con obiettivo 0 buche nel 2026. Ma ci faccia il piacere.

Lui sa benissimo che può investire i fondi solo sulla grande viabilità che rappresenta esclusivamente il 20 per cento delle arterie capitoline: per rifare tutte le strade di Roma deve dare i soldi ai Municipi che gestiscono circa 7.000 km di strade, cosa che questi ultimi non sono in grado di fare perché ovviamente non hanno i fondi. Gualtieri prende quindi in giro i cittadini romani, perché il 90 per cento di questi 800 km di grande viabilità è già stato rifatto dalla giunta Raggi, e la stampa dovrebbe andare indietro nel tempo a vedere cosa è successo in precedenza. Tanto volevano nascondere gli interventi che abbiamo fatto, che i signori della maggioranza hanno chiuso subito il sito ‘Strade nuove’…

Per quanto riguarda invece le buche, queste stanno in periferia e sono i Municipi che devono aggiustarle: per cui il sindaco deve dare moneta fresca e sonante ai Municipi e deve mettere in moto la macchina amministrativa che realmente funzioni sui territori.

A tal proposito, si faccia un giro nelle periferie e tasti con mano qual è attualmente la situazione: altro che 0 buche nel 2026, ma di cosa parliamo!

Questa è un sindaco che non vive a Roma, vive a Fuffalandia“.

Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara.

