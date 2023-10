Mobilità Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Sulla nuova Ztl prosegue il silenzio assordante dell’amministrazione”

“A meno di un mese dall’entrata in vigore della nuova Ztl-fascia verde nulla si sa sulle regole che saranno applicate, né tanto meno sulle deroghe per i veicoli più inquinanti che il Comune sta pensando di introdurre, confrontandosi con la Regione, per limitare gli impatti negativi del provvedimento e i disagi per i cittadini. Trapelano solo poche notizie di stampa, ma nessuno di fatto ha ancora idea di come funzionerà con esattezza la nuova Ztl. Un silenzio assordante da parte dell’Amministrazione che sul tema tace colpevolmente, mentre la maggioranza rimanda il confronto pubblico in Aula e si rifiuta di calendarizzare il Consiglio straordinario sulla Ztl che abbiamo ufficialmente richiesto già da mesi. Stamattina, quindi, in Commissione Trasparenza, abbiamo sollevato ancora una volta il problema e chiesto che sia programmata, entro le prossime due settimane, una seduta della Commissione proprio su questo tema, con la convocazione in audizione gli Assessori competenti, Alfonsi e Patanè. In attesa di un segno di vita da parte della Giunta su una questione che interessa milioni di romani, ci auguriamo, in questo modo, di avere finalmente qualche chiarimento e soprattutto informazioni complete e puntuali”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max