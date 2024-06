Mobilità Roma – F. De Gregorio (Azione): “Il credito per gli assegnatari del bando per i taxi. Presentato l’accesso agli atti”

“Entro il mese di luglio il Campidoglio dovrebbe pubblicare il bando per il rilascio di 1.000 licenze a titolo oneroso.

Per far sì che questa nuova flotta di auto sia “sostenibile” e garantisca il rispetto dell’ambiente, l’amministrazione si è impegnata a prendere accordi con enti diversi, tra cui la Regione Lazio, in modo da garantire contributi a fondo perduto ai titolari delle licenze che decideranno l’acquisto di veicoli alimentati con tecnologie green e fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, ad oggi non si conoscono né gli sviluppi delle trattative intraprese né le eventuali intese raggiunte. Per conoscere a che punto sono sia i primi che le seconde, ho presentato questa mattina un accesso gli atti: gli assegnatari del bando per i taxi hanno il diritto di essere messi al corrente di quanto si sta facendo anche su questo fronte”.

Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

