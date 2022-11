Mobilità Roma – Il M5s: “L’Amministrazione acceleri sul bando per i monopattini ed il piano parcheggi”

“Desta forte preoccupazione la gestione della mobilità in sharing a Roma, in particolare per quanto riguarda i monopattini.

Il nuovo bando di aggiudicazione del servizio al momento risulta fermo: questo a poco più di un mese dall’inizio delle attività, previsto per il primo gennaio.

Gli operatori, dunque, potrebbero non avere tempo sufficiente per organizzarsi e fare gli investimenti necessari a soddisfare i requisiti di gara e a mettere sul campo in campo il servizio per quella data.

Altrettanto preoccupante è la sorte del Piano parcheggi per monopattini varato dalla nostra amministrazione, che aveva individuato 257 postazioni da destinare ai veicoli in sharing.

Un progetto già pronto, che doveva solo essere messo in pratica dalla giunta attuale per risolvere il problema dei mezzi abbandonati sui marciapiedi. Purtroppo, nulla è stato fatto.

In una città dove i guasti ai mezzi pubblici sono all’ordine del giorno, la mobilità condivisa è un sostegno importante per gli spostamenti dei cittadini.

Auspichiamo che questa amministrazione se ne renda conto e faccia ripartire velocemente lo sharing romano“.

Così in una nota Linda Meleo, Capogruppo M5S in Campidoglio.

Max