Mobilità Roma – ‘Incubo’ Piazza Pia, ecco le nuove modifiche alla circolazione adottate nell’area

Entrano in vigore due nuove modifiche alla circolazione nella zona interessata dal grande cantiere di riqualificazione di piazza Pia tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. Nuovi interventi che sono frutto del costante monitoraggio sui flussi di traffico.

Nel primo caso si tratta di modifiche ai percorsi ciclabili della Galleria Pasa (Principe Amedeo Savoia Aosta) che passa sotto il Gianicolo, da Porta Cavalleggeri a piazza della Rovere.

In pratica viene spostata tutta la ciclabilità su un lato della galleria, guadagnando un’ulteriore corsia per le automobili, in direzione di piazza della Rovere.

Viene quindi eliminata la corsia ciclabile tra piazza della Rovere verso largo di Porta Cavalleggeri che viene spostata sul lato destro della galleria, in direzione della stessa piazza della Rovere.

Rimane pista ciclabile anche il tratto tra piazza della Rovere e largo di Porta Cavalleggeri, lungo la corsia protetta dal cordolo in gomma, con idonei raccordi di collegamento in uscita sui marciapiedi.

Vengono contestualmente abolite tutte le corsie ciclabili di piazza della Rovere, come anche quelle di largo di Porta Cavalleggeri, nel breve tratto compreso tra lo sbocco della Galleria PASA e gli incroci con via delle Fornaci e piazza del Sant'Uffizio.

Ed ancora, nel secondo caso vengono riorganizzate lesoste per auto a Borgo Santo Spirito.

Si abolisce la sosta a pagamento nel tratto compreso tra via dell'Ospedale e via San Pio X, lungo il lato sinistro del senso unico di marcia. La sosta diventa gratuita fino a 3 ore per le autovetture, eccetto residenti, dalle 8 alle 20 dei soli giorni feriali.

Infine, si introducono posti gratuiti per venire incontro alle esigenze di residenti in zone limitrofe che hanno visto sopprimere dei parcheggi.

“Stiamo monitorando la situazione h24 e, come abbiamo sempre detto, integriamo e aggiorniamo alcune decisioni in base alle informazioni raccolte giorno dopo giorno” ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Con le nuove modifiche – ha proseguito – ampliamo lo spazio a vantaggio delle auto nella Galleria Pasa senza sacrificare la ciclabilità e poi facilitiamo il parcheggio ai residenti. Continuiamo a controllare i flussi in tempo reale, ad aiutare i cittadini grazie a un’importante presenza della Polizia Locale in zona – ha concluso – e a garantire una costante informazione attraverso tutti i nostri strumenti di comunicazione”.

Nel corso delle ultime settimane sono già stati resi operativi altri aggiornamenti rispetto ad agosto scorso.

In particolare, sono state introdotte modifiche alle tempistiche dei semafori, stabilito il divieto di fermata su lungotevere in Sassia, aggiunta la segnaletica verticale con cartelli a largo raggio che indicano percorsi alternativi e modificata quella orizzontale e verticale su Piazza Cavour all’incrocio con via Crescenzio, per consentire la svolta nella stessa strada.

Altre modifiche sono arrivate per la Linea bus 40 e, in generale, si è ricorsi all’utilizzo di bus di lunghezza massima di 12 metri.

Per controllare il rispetto delle nuove disposizioni e per aiutare gli automobilisti ad abituarsi alla nuova viabilità, sono quotidianamente impegnati nell’area 100 agenti della Polizia Locale.

Tutte le informazioni di viabilità e trasporto pubblico sono costantemente a disposizione dei cittadini attraverso InfoRoma, il nuovo sistema di informazione multicanale di Roma Capitale (newsletter, webtv e notiziario radio), sui canali social ufficiali e sul portale istituzionale del Comune, oltre che su quello di Roma Mobilità.

